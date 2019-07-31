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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
مي محمد
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء الموافق 31 - 7 - 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 37
مطروح 31
الإسكندرية 32
دمياط 31
بورسعيد 32
العريش 33
رفح 32
الإسماعيلية 37
السويس 37
وادي النطرون 36
المنصورة 36
طنطا 35
سانت كاترين 33
الغردقة 38
شرم الشيخ 39
الفيوم 37
المنيا 39
أسيوط 40
سوهاج 41
قنا 41


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