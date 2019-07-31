أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 31-7-2019

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، الأربعاء 31-7- 2019، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار بالسوق المصرية والمعلن من البنك المركزي المصري.
وسجل سعر الدولار 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل اليورو نحو 18.42 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع مرتفعا 7 قروش، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.11 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع متراجعا 20 قرشا.
وبلغ متوسط سعر الفرنك السويسرى نحو 16.69 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع مرتفعا 6 قروش.
فيما سجل 100 ين ياباني نحو 15.22 جنيه للشراء و15.32 جنيه للبيع مرتفعا بنحو قرشين، وسجل اليوان الصيني نحو 2.40 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع مرتفعا قرشًا واحدًا.
وسجل سعر الدولار 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل اليورو نحو 18.42 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع مرتفعا 7 قروش، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.11 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع متراجعا 20 قرشا.
وبلغ متوسط سعر الفرنك السويسرى نحو 16.69 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع مرتفعا 6 قروش.
فيما سجل 100 ين ياباني نحو 15.22 جنيه للشراء و15.32 جنيه للبيع مرتفعا بنحو قرشين، وسجل اليوان الصيني نحو 2.40 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع مرتفعا قرشًا واحدًا.