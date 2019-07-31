أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 31-7-2019

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، الأربعاء 31-7- 2019، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار بالسوق المصرية والمعلن من البنك المركزي المصري.



وسجل سعر الدولار 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل اليورو نحو 18.42 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع مرتفعا 7 قروش، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.11 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع متراجعا 20 قرشا.



وبلغ متوسط سعر الفرنك السويسرى نحو 16.69 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع مرتفعا 6 قروش.



فيما سجل 100 ين ياباني نحو 15.22 جنيه للشراء و15.32 جنيه للبيع مرتفعا بنحو قرشين، وسجل اليوان الصيني نحو 2.40 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع مرتفعا قرشًا واحدًا.