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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 31-7-2019

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:21 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
آية الجارحي
تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، الأربعاء 31-7- 2019، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار بالسوق المصرية والمعلن من البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل اليورو نحو 18.42 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع مرتفعا 7 قروش، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.11 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع متراجعا 20 قرشا.

وبلغ متوسط سعر الفرنك السويسرى نحو 16.69 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع مرتفعا 6 قروش.

فيما سجل 100 ين ياباني نحو 15.22 جنيه للشراء و15.32 جنيه للبيع مرتفعا بنحو قرشين، وسجل اليوان الصيني نحو 2.40 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع مرتفعا قرشًا واحدًا.

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