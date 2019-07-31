في اليوم الأول لتنسيق المرحلة الثانية 2019 .. سجل الرغبات عبر هذا الرابط

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الموقع الإلكتروني للتنسيق للطلاب ليقوموا بستجيل الرغبات في المرحلة الثانية من التنسيق 2019 .



وسبق أن أعلنت الوزارة بداية تسجيل الرغبات للطلاب في المرحلة الثانية للتنسيق 2019، اليوم الأربعاء الموافق 31 /7 /2019 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



وتستمر أعمال تنسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق 2019 من اليوم الأربعاء وحتى الأحد الموافق 4 /8 /2019.



وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:



■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %.



● عدد الطلاب: 175673.



■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.



● عدد الطلاب: 54305.



● الإجمالي: 229978.



ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من خلال الضغط هنا