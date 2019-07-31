الدراسات الإحصائية: استقبلنا 300 طالب الأربعاء ضمن المرحلة الثانوية

أكد دكتور سيد خاطر، عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، استقبال الكلية صباح اليوم مايقرب من 300 طالب للتقديم بالمرحلة الثانية .



وأوضح عميد الكلية في تصريحات لصدى البلد أن الكلية توفر 100 جهاز لخدمة طلاب الثانوية العامة مشددا علي عدم دفع الطلاب أي مقابل مادي للخدمة وان الخدمة مجانية.



وأضاف خاطر أن الكلية تستعد للتنسيق منذ شهر تقريبا حيث اتمت عمليات الصيانة لجميع الاجهزة والانترنت تجنبا لحدوث أي عطل أثناء التقديم.



وأشار عميد الكلية انه وجه بتنظيم ورشة عمل للمشرفين علي التنسيق للتدريب علي كيفية التعامل مع موقع التنسيق ومع طلاب الثانوية العامة والإجابة علي استفساراتهم.



حدير بالذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 ، اليوم، الأربعاء الموافق 31/7/2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.



☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %

● عدد الطلاب: 175673

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.

● عدد الطلاب: 54305

●الإجمالي: 229978