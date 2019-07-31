عميد الدراسات الإحصائية للطلاب: متدفعوش بقشيش مقابل الخدمة

أكد دكتور سيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، استقبال الكلية صباح اليوم مايقرب من 300 طالب للتقديم بالمرحلة الثانية .



وقال خاطر لـ "صدى البلد": "متدفعوش بقشيش لأي شخص مقابل الخدمة"، مؤكدا أن الخدمة مجانية من جامعة القاهرة بالاضافة إلى مراقبته لجميع معامل الكلية وتوفير كافة سبل الراحة لأولياء الأمور بالمعامل.



جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019، اليوم الأربعاء الموافق 31/7/2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.



☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-



■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %

● عدد الطلاب: 175673



■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%

● عدد الطلاب: 54305

●الإجمالي: 229978