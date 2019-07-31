المئات يتوافدون على معامل تنسيق جامعة حلوان بالمرحلة الثانية.. فيديو وصور

انطلق صباح اليوم تنسيق للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة وشهدت معامل التنسيق بجامعة حلوان فى الساعات الأولى من صباح اليوم إقبالا كثيفا من الطلاب لكتابة رغباتهم خاصة المعمل المركزى بحرم الجامعة بحلوان.



وجهّزت جامعة حلوان 8 معامل للحاسب الآلي مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة تنسيق 2019، وهى المعمل المركزى بالجامعة، ومعملان في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعملان في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة.



واستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من اليوم الأربعاء وحتى الأحد الموافق 4 /8 /2019.



وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:



■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %.



● عدد الطلاب: 175673.



■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.



● عدد الطلاب: 54305.



● الإجمالي: 229978.



ويمكن للطلاب تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من خلالhttps://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1