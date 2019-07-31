على الموضة.. إطلالة أنيقة لملكة إسبانيا اليوم.. صور

تألقت اليوم ليتزيا ملكة إسبانيا في إطلالة أنيقة خلال زيارتها للمكتبة الوطنية في مدريد، والتقت وزيري الثقافة والرياضة خلال جولة ملكية.



وارتدت ليتزيا تنورة صيفية بيضاء مشجرة بالورود الزرقاء وهي من Adolfo Dominguez وبلغ سعرها 150 جنيها إسترلينيا، مع سترة بيضاء سادة بسيطة مكشوفة الكتفين.



ويعتبر استايل التنورة مع السترة من أكثر الاستايلات التي تفضلها ملكة إسبانيا وظهرت بها عدة مرات في ألوان مختلفة.



واختارت ليتزيا حقيبة يد صغيرة بالأبيض، مع حذاء بكعب عال بسيط، واعتمدت تسريحة شعرها البسيطة المنسدلة التي تظهر بها دومًا مع مكياج بسيط غير متكلف.



