روسيا تعلن الطوارئ..الحرائق تلتهم 2.7 مليون هكتار من غابات سيبيريا.. فيديو وصور

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء تفاصيل الحرائق الضخمة التي اندلعت فى مساحة 2.7 مليون هكتار من غابات روسيا بـ سيبيريا ما دفع موسكو لإعلان الطوارئ.



وتزايدت الحرائق الضخمة التي اجتاحت سيبيريا وألاسكا وجرينلاند والتي نتجت عنها أعمدة ضخمة من الدخان يمكن رؤيتها من الفضاء.



وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من إن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون التي من الممكن أن تنتج عن تلك الحرائق في شهر واحد تعادل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الصادرة عن المنشآت الخاضعة للرقابة في السويد خلال عام كامل.



وأصدر المكتب الصحفي للهيئة الفيدرالية لحماية الغابات في روسيا بيان جاء فيه أن 100 حريق اشتعلت في روسيا منذ يوم الاثنين 29 يوليو الجاري، على مساحة امتدت لـ 2.7 مليون هكتار، وتم تسجيل أكبر عدد من الحرائق في مقاطعة إيركوتسك وازدادت مساحة الحرائق خلال الساعات الـ24 التي تلتها بمقدار 500 هكتار.



وأكدتوزارة البيئة الروسية، أن عدد الحرائق في مقاطعة كراسنويارسك وصلت إلى 115 حريقا، أدت لتضرر أكثر من مليون هكتار من الغابات والمساحات الخضراء.



وفى نفس السياق بدأت طائرات "بي-200" ومروحيات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بدأت بإطفاء حرائق الغابات في أراضي الإقليم، كما تعمل مروحيات من طراز "مي-8" على نقل رجال الإطفاء والإنقاذ لحماية التجمعات السكنية هناك.





