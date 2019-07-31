وزير الدفاع الأمريكي للفريق أول محمد زكي: مصر حليف رئيسي في الشرق الأوسط

عاد إلى مصر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين .



حيث التقى "مارك إسبر " وزير الدفاع الأمريكى بالفريق أول محمد زكى فى مقر " البنتاجون " فى أول اجتماع لوزير الدفاع الأمريكى منذ توليه مهام منصبه.



وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية تناولت تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية ، كذلك سبل زيادة أوجه التعاون في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وبناء القدرات



وتم بحث تبادل الخبرات العسكرية والتدريبات المشتركة وسبل مكافحة الإرهاب بما يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية والدور المحورى الذى تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى فى المنطقة .



وأعرب الفريق أول محمد زكى عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما في المجال العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين .



من جانبه أشاد وزير الدفاع الأمريكى بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولى ، مشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف أنه يتطلع إلى إستمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين، ومؤكدًا أن مصر حليف رئيسى فى الشرق الأوسط ، وأعرب عن رغبته فى توسيع التعاون بين القاهرة وواشنطن فى مجال مكافحة الإرهاب .



حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية .