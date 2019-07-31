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محافظات

حياة كريمة.. انطلاق المرحلة الأولى لإعمار 240 منزلًا بالفيوم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:55 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم انطلاق عمال المرحلة الأولى لإعمار 240 منزلًا بعدد 8 قرى من القرى الأكثر احتياجًا للأسر الأولى بالرعاية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وربيع عبد الجليل مدير مكتب جمعية الأورمان، ووليد قطب مدير مكتب جمعية مصر الخير، وعدد من مسئولي الجهاز التنفيذي بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم أن إعمار منازل الأولى بالرعاية يأتي ضمن توجهات الدولة للوقوف بجوار البسطاء ومحدودي الدخل بالقرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن تلك المرحلة تشمل عدد 8 قرى بواقع 30 منزلًا بكل قرية، وتشمل هذه المرحلة قرى الشهايبة وعزبة عرفة والورثة بمركز طامية، وقرى فوز ورحمي والبرنس وعزبة عاشور بمركز إطسا، وبمركز سنورس قرية الحبون.

وأضاف محافظ الفيوم أن المبادرة تأتي بالتعاون بين المحافظة وصندوق تحيا مصر وبمشاركة إيجابية من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بما يعود بالنفع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى أن باقي المراكز والقرى ستأتي تباعًا بالمراحل التالية للمبادرة.
حياة كريمة.. انطلاق المرحلة الأولى لإعمار 240 منزلًا بالفيوم
حياة كريمة.. انطلاق المرحلة الأولى لإعمار 240 منزلًا بالفيوم

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