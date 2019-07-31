حياة كريمة.. انطلاق المرحلة الأولى لإعمار 240 منزلًا بالفيوم

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم انطلاق عمال المرحلة الأولى لإعمار 240 منزلًا بعدد 8 قرى من القرى الأكثر احتياجًا للأسر الأولى بالرعاية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وربيع عبد الجليل مدير مكتب جمعية الأورمان، ووليد قطب مدير مكتب جمعية مصر الخير، وعدد من مسئولي الجهاز التنفيذي بديوان عام المحافظة.





وأكد محافظ الفيوم أن إعمار منازل الأولى بالرعاية يأتي ضمن توجهات الدولة للوقوف بجوار البسطاء ومحدودي الدخل بالقرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن تلك المرحلة تشمل عدد 8 قرى بواقع 30 منزلًا بكل قرية، وتشمل هذه المرحلة قرى الشهايبة وعزبة عرفة والورثة بمركز طامية، وقرى فوز ورحمي والبرنس وعزبة عاشور بمركز إطسا، وبمركز سنورس قرية الحبون.



