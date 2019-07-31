حدث رائع لا ينسى.. الفيفا يوجه رسالة إلى مصر بعد تنظيم بطولة الأمم الإفريقية



جاء ذلك في خطاب أرسله إنفانتينو لأبو ريدة الذي أضاف فيه: أتوجه بالشكر لجميع الذين عملوا بجهد لتنظيم هذه البطولة في أقل من 5 أشهر في المدن المستضيفة للبطولة الإسكندرية ، القاهرة ، الإسماعيلية والسويس، فقد ساهموا جميعًا في حدث رائع لا ينسى، وكان ذلك بفضل تفانيكم وعملكم الشاق جميعًا لتصبح هذة النسخة رقم 32 ناجحة نجاحًا باهرًا.



وقال أنفانتينو في خطابه: أود أيضا أن أشكركم على كل تلك اللحظات الجميلة والمبهجة التي تشاركناها سويًا بالقاهرة والتى سوف تظل طويلًا فى قلوبنا وبالنيابة عن جميع أعضاء وفد الفيفا أود أن أشكركم على حسن الاستقبال والضيافة كما اعتدنا منكم، وأتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى قريبا.





وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التهنئة للحكومة المصرية واللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على نجاح البطولة بمشاركة 24 منتخبا.