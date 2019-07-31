ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حدث رائع لا ينسى.. الفيفا يوجه رسالة إلى مصر بعد تنظيم بطولة الأمم الإفريقية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:59 م
إنفانتينو
إنفانتينو
عمرو الحلوانى
وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التهنئة للحكومة المصرية واللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على نجاح البطولة بمشاركة 24 منتخبا.

جاء ذلك في خطاب أرسله إنفانتينو لأبو ريدة الذي أضاف فيه: أتوجه بالشكر لجميع الذين عملوا بجهد لتنظيم هذه البطولة في أقل من 5 أشهر في المدن المستضيفة للبطولة الإسكندرية ، القاهرة ، الإسماعيلية والسويس، فقد ساهموا جميعًا في حدث رائع لا ينسى، وكان ذلك بفضل تفانيكم وعملكم الشاق جميعًا لتصبح هذة النسخة رقم 32 ناجحة نجاحًا باهرًا.

وقال أنفانتينو في خطابه: أود أيضا أن أشكركم على كل تلك اللحظات الجميلة والمبهجة التي تشاركناها سويًا بالقاهرة والتى سوف تظل طويلًا فى قلوبنا وبالنيابة عن جميع أعضاء وفد الفيفا أود أن أشكركم على حسن الاستقبال والضيافة كما اعتدنا منكم، وأتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى قريبا.

حدث رائع لا ينسى.. الفيفا يوجه رسالة إلى مصر بعد تنظيم بطولة الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

بعد قراءته سورة الفلق.. مرتضى منصور يتهم الأهلي بالحسد: كسبوا الدوري بالسحر

ادعم مو.. صوت لـ محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019

مرتضى منصور: كهربا الشيطان راكبه.. ومؤمن زكريا شغال عجلاتي.. فيديو

عمر جديد.. طفل يسقط من الطابق السادس.. شاهد ماذا حدث له

نشرة الفن... وفاة بطلة مسلسل باب الحارة فى حادث ..هاني مهنا يكشف الجانب الشخصي في حياة فاروق الفيشاوي ..أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين الجدد

11 صفقة.. صدى البلد ينشر تفاصيل صفقات الزمالك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط

بحسد كل أم عندها ولاد.. قاتلة ابني زوجها بالبحيرة : قلبى بيغلى لما اشوف طفل مع أمه.. صور و تفاصيل