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أحمد موسى: الدولة لم تصرف على مشروعات العاصمة الإدارية من الموازنة.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:53 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ردّ على تساؤلات كثيرة خلال مؤتمر الشباب، منها "نأكل الناس ولا نبني مشروعات".

وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج، "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس أكد أنه لم يتم صرف جنيه من موازنة الدولة على أى مشروع، ولكن ما تم جاء بالأموال التى جاءت من الاستثمار بالعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الأموال التى تأتي للدولة من المشروعات يتم عمل مشروعات أخري.

وأوضح أحمد موسى، أن موازنة الدولة لها بنود خاصة بها، ولم يتم صرف أى جنيه من موازنة الدولة على المشروعات التى تمت فى الفترة الأخيرة فى العاصمة الإدارية.

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