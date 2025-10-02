القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله مجموعة من أولياء الأمور يقومون بالتعدى بالسب والضرب على مدرس داخل إحدى المدارس الكائنة بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المدرس المُشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) ، وبسؤاله قرر بتضرره من (ربة منزل ، شقيقها ، ووالدتها) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب "دون حدوث ثمة إصابات" وذلك لقيام إدارة المدرسة بالسماح لنجلة الأولى "طالبة بذات المدرسة" بالخروج من المدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسى قبل وصول أهليتها ، وأمكن ضبط مرتكبى الواقعة (مقيمين بدائرة القسم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.