تحرير 153 محضر تموين ومصادرة 3 أطنان مواد متنوعة في الدقهلية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، تحرير 153 محضرا لمحلات ومنشآت مخالفة لاشتراطات الإنتاج وسوء العرض وحجب السلعة والتلاعب في مواد تموينية.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم ضبط 170 كيلو لحوم وكبدة وشاورما غير صالحة للاستهلاك بمطاعم في جمصة، ومصادر كمية 95 كيلو لحوم خارج السلخانة بأجا، ومصادرة 2,2 طن أرز تمويني ونصف طن سكر بدكرنس، ومصادرة 334 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة ببلقاس.



وأضاف أنه في أجا تم تحرير 4 محاضر لعلاقة جزارة بقرية شنيسة لقيامه بالذبح خارج السلخانة والتحفظ على 35 كيلو لحم، وضد صاحب محل أسماك بقرية بقطارس لممارسة نشاط بدون ترخيص، وضد صاحب محل جزارة بقرية الدير لعدم وجود شهادة صحية،وضد صاحب محل تجارة موبيلات لبيع مستلزمات محمول مجهولة المصدر.



وأشار شاروبيم إلى أنه تم ضبط مخبز متوقف عن الانتاج بدون اذن رسمى ببني عبيد، وضبط تاجر يقوم بتجميع 180 كيلو فول تمويني غير مصرح بتداوله خارج البطاقات التموينية بالجمالية، وضبط 10 شكاير دقيق ضد مجهول وسبعة محاضر نقص في الوزن.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات الرقابة التموينية على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز والمنافذ بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة لعرض وبيع السلع والمنتجات.



أشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم تحرير 139 محضر تموين للمخابز خلال المدة من 19/7 حتى 28/7 شملت محضر اختراق نظام ،2 محضر استنزال رصيد ،5 محاضر تجميع دقيق،10 محاضر تصرف فى الدقيق، 31 محضر مواصفات ،65 محضر نقص وزن،سجل دقيق محضر ،5 محاضر عدم وضع قائمة بيانات، محضر عدم نظافة، محضر سجل دقيق، 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف، محضر عدم وجود ميزان حساس، 2 محضر تصرف فى 28 شيكارة و 4 شكاير ،2 محضر مبيعات وهمية 30855 رغيف و27830 رغيف مبيعات وهمية، تجميع دقيق عدد 4 شكاير، عدد 3 محاضر نقص وزن.