اول تعليق من ليلى شندول بعد نشر مرتضى منصور صورتها مع كهربا

اعتادت الإعلامية التونسية ليلى شندول، الحفاظ على حياتها الخاصة بعيدًا عن الكاميرات ، كما أنها معروفة فى الوسط الإعلامى بالبعد عن العلاقات المشبوهة أو الخلافات.



وخلال مؤتمر صحفى نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صورة لها مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى الزمالك، وأوضح أن الصورة ملتقطة بالتزامن مع معسكر الفريق، وقال "كهربا كان يقضي أوقاته مع الفتيات وسكران، ولا يصح أن يكون لاعب كرة".



وأوضحت الإعلامية ليلى شندول، حقيقة تلك الصورة أن هذه الصورة منذ عام 2018 ولا توجد أى صلة بينها وبين اللاعب.



وأضافت ليلى شندول " كنت مع خطيبى فى هذا الوقت وكان صديق له ،وتصادف وجودنا فى نفس المكان فسلمت عليه معه والتقطنا صور عادية من باب المجاملة".



وأشارت ليلى شندول أن ما فعله رئيس نادى الزمالك ضايقها جدًا لأنه يشوه صورتها مضيفة :أنا لا أحب أن أكون فى مثل هذا الوضع بدون أى سبب.



ولفتت أن كل الإعلاميين يلتقطون الصور مع اللاعبين والفنانين متسائلة لماذا كل هذه الضجة على شيء غير موجود ومعلومات مغلوطة.



وأكدت أنها على وشك الارتباط ولا تريد الإفصاح عن التفاصيل إلا بعد اتمام كل شيء، لأنها لا تحب الإفصاح عن تفاصيل حياتها الخاصة.