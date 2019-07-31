استرداد 834 فداناً من أراضي أملاك الدولة بمدينتى دشنا ونجع حمادي

شنّت الوحدات المحلية لمدينتىّ دشنا ونجع حمادى، حملات مكبرة، اليوم الأربعاء، لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الأمن، أسفرت عن استرداد 834 فداناً تعديات بالزراعة و2350م٢ تعديات بالمبانى.





قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا :إن الحملات نجحت في إزالة 3 حالات تعد علي أراضي أملاك الدولة بقرية ابومناع غرب بمدينة دشنا منها حالتىّ تعدى بالزراعة على مساحة 834 فدانا وحالة تعدى بالبناء علي مساحة 550 مترا مربعا، كما تمت إزالة 9 حالات تعد بالبناء بقرية هو بمدينة نجع حمادى بإجمالي مساحة 1800 متر مربع.





وأكد محافظ قنا على ضرورة قيام مسئولى الوحدات المحلية بوضع لافتات على جميع الأراضى المستردة توضح ملكيتها للدولة.



