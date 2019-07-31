ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد 834 فداناً من أراضي أملاك الدولة بمدينتى دشنا ونجع حمادي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:37 م
استرداد 834 فدانا
استرداد 834 فدانا من أراضى أملاك الدولة
يوسف رجب
شنّت الوحدات المحلية لمدينتىّ دشنا ونجع حمادى، حملات مكبرة، اليوم الأربعاء، لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الأمن، أسفرت عن استرداد 834 فداناً تعديات بالزراعة و2350م٢ تعديات بالمبانى. 

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا :إن الحملات نجحت في إزالة 3 حالات تعد علي أراضي أملاك الدولة بقرية ابومناع غرب بمدينة دشنا منها حالتىّ تعدى بالزراعة على مساحة 834 فدانا وحالة تعدى بالبناء علي مساحة 550 مترا مربعا، كما تمت إزالة 9 حالات تعد بالبناء بقرية هو بمدينة نجع حمادى بإجمالي مساحة 1800 متر مربع. 

وأكد محافظ قنا على ضرورة قيام مسئولى الوحدات المحلية بوضع لافتات على جميع الأراضى المستردة توضح ملكيتها للدولة. 

وشدّد الهجان على أهمية المرور الدورى على أراضى أملاك الدولة لرصد أى حالات تعد عليها وإزالتها فى المهد ‪دون انتظار صدور قرار الإزالة ‬لضمان الحفاظ على ممتلكات الدولة والاستفادة بها في دعم جهود التنمية من خلال إقامة المشروعات الخدمية والعمرانية والصناعية بما يعود بالنفع على المواطنين.

ترشيحاتنا

قافش في الفريق.. أحمد شوبير: الأهلي فتح باب الصفقات مرة أخرى من أجل هذا اللاعب

عبد الله جمعة يهنئ شقيقه صالح بعيد ميلاده.. شاهد

توفي والدها منذ ٨ سنوات.. والدة هديل ماجد تروي قصة نجاح ابنتها لـ صدى البلد

المعلم والأسطورة.. جنش يوجه رسالة لـ شيكابالا وعبد الشافى بعد العودة للزمالك

وعد مرتضى منصور لـ شيكابالا.. تعرف على التفاصيل

ماذا قال فيفا عن محمد صلاح بعد ترشحه لجائزة أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط