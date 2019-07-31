محافظ دمياط: لن نتهاون مع ملاك محطات الغاز المخالفين

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إنها لن تتهاون مع اى مالك محطة تعبئة إسطوانات الغاز يقوم بالتلاعب بوزن إسطوانات الغاز المنزلية والتجارية. واشارت الى انها احالت مالك محطة تعبئة بشطا الى النيابه للتحقيق معه لتلاعبه في وزن اسطوانات الغاز.



كما أكدت المحافظ أنه تم إحالة جميع المخالفات التى تم رصدها الى النيابة للتحقيق وكذلك مخاطبة وزير البترول باتخاذ ما يلزم نحو المحطة التى يثبت مخالفتها، كما شددت على ضرورة الإلتزام بكافة الموازين والمعايير المقررة لأسطوانات الغاز.



وقالت انها شددت على المهندس سمير عثمان مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وكذلك التشديد على مفتشى التموين بالعمل على ضبط المنظومة التموينية داخل المحافظة.



وكلفت الدكتورة منال عوض مدير إدارة المتابعة بالديوان العام بتكثيف المرور على محطات ومستودعات الغاز والتأكد من تواجد مفتشى التموين و مدى التزامهم بالاشراف على كافة الأعمال.