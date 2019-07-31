الرئيس السيسي يكرم عددا من الشباب فى ختام المؤتمر السابع ... فيديو

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ختام فاعليات مؤتمر الشباب السابع بتكريم عدد من الشباب المتميز ومنهم صاحب مشروع عربة الحواديت هيثم السيد .



كما كرم الرئيس السيسي بطلة الفروسية مريم عادل عزب الحاصلة على ميدالية فى الاولمبياد الخاص ، ثانى مصرى يصل قمة ايفرست المهندس شريف العبد .



وكرم الدكتور ابتسام فريد والبطل محمد كيلانى الذى شارك بطرف صناعى .



وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي اختتم اليوم اتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.