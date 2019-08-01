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رياضة

ديانج يكشف عن طموحه مع الأهلي وأفضل لاعب مصري شاهده

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:29 ص
أليو ديانج
أليو ديانج
محمد رشاد
كشف أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المنضم حديثًا لصفوف الفريق، عن أهدافه مع القلعة الحمراء بعد الانتقال إلى بطل الدوري الممتاز.

وقال أليو ديانج في تصريحاته لقناة "الأهلي"، "أنا لا أفكر في أن أكون لاعبًا في الأهلي فقط، لكن يجب أن أكون لاعبًا مؤثرًا أشارك في المباريات وألعب دورًا هامًا مع الفريق".

وتابع أليو ديانج "علينا أن نلعب من أجل تحقيق كل الألقاب التي نشارك فيها، سواء الدوري أو دوري أبطال أفريقيا أو الكأس، كما أننى أتمنى النجاح في الظهور بشكل جيد واللعب في أوروبا إذا سنحت فرصة جيدة أو أن يقودني نجاحي مع الأهلي لتمثيل منتخب مالي".

وردًا على سؤال حول أفضل لاعب مصري شاهده، قال ديانج "أعتقد أنه محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب والأهلي لقد قام بتصديات رائعة مع النادي ومصر أيضًا".

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