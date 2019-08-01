الجيوماتكس والدراسات المساحية.. أحدث البرامج الدراسية بآداب الإسكندرية

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات تفعيل البرنامج الجديد الخاص بكلية الآداب تحت اسم " الجيوماتكس والدراسات المساحية" علي أن تبدأ الدراسة به فى العام الجامعي 2019/2020.



وأشارت الدكتورة غادة موسى، عميد الكلية، إلى أن الهدف من البرنامج الجديد هو إعداد خريج قادر على التعامل مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة.



وأوضحت موسى أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل وشروط القبول بالبرنامج مع بداية الأسبوع القادم.



جدير بالذكر أنه قد انطلقت أمس الأربعاء المرحلة الثانية للتنسيق 2019 ، ومن المقرر أن تستمر حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.



☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %

● عدد الطلاب: 175673

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.

● عدد الطلاب: 54305

●الإجمالي: 229978