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جرح ضابط إسرائيلي وجنديين.. شاهد لحظة ضرب دورية للاحتلال على حدود غزة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:49 ص
جرح ضابط إسرائيلي
جرح ضابط إسرائيلي وجنديين على حدود غزة
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الخميس، مقطع فيديو يكشف لحظة إطلاق النار على ضابط وجنديين آخرين بجيش الاحتلال من حدود غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن قتل فلسطيني فتح النار على دورية للجيش بعد عبوره للسياج الفاصل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه خلال الليل رصد الجنود شخصًا مشتبهًا به اقترب من السياج جنوب القطاع، وبعد عبوره السياج الفاصل، أطلق النار تجاه الجنود مما أدى إلى إصابة ضابط بجراح وجنديين آخرين بجراح ومقتل الفلسطيني على يد القوة الإسرائيلية.

وخلال تبادل لإطلاق النار، استهدف الجيش موقعا لحماس بقذيفة دبابة، دون الإعلان عن وقوع إصابات حسب المصادر الفلسطينية.

وحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن تعليمات صدرت إلى سكان إقليم عسقلان بالبقاء داخل منازلهم.

وقال المحلل العسكري لموقع "والاه" العبري أمير بحبوط إن الجيش أغلق الطرقات المؤدية إلى منطقة الحدث واستنفر الجنود في المستوطنات المحاذية للحدود.

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