ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التراجع عن ضم حجازي.. أهلي جدة يتعاقد مع مدافع جنوى الإيطالي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:30 ص
ارفين زوكانوفيتش
ارفين زوكانوفيتش
محمد السعيد
أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعاقده رسميا مع البوسني ارفين زوكانوفيتش قادما من جنوى الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفة الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي اهلى جدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن ارفين زوكانوفيتش وقع على عقد مع النادي لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

وكان عبد العزيز المهدي مدير المركز الإعلامي لأهلي جدة، أكد أن المدافع المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي، كان من اللاعبين المرشحين للتعاقد معهما هذا الصيف، لكن إدارة النادي صرفت النظر رغم مستوى اللاعب المميز.

ويستهل أهلي جدة مشواره في الدوري السعودي 2019- 2020 بمواجهة العدالة الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة.

ترشيحاتنا

بدء صرف 20 سلعة على بطاقات التموين اليوم.. تعرف على الأسعار (مستند)

اعترافات مثيرة لـ زوجة ضابط السلام وعشيقها: عطلنا الدش قبل مباراة الأهلي والزمالك.. والمتهم: طلعت مصارينه

شاهد.. مقتل 32 شخصا في هجوم حوثي استهدف عرضا عسكريا بـ عدن

الدولار يسجل 16.61جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 1-8-2019

ننشر ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم

مخلوق أمريكي يقتحم الأراضي الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة الصحراء تلفريك سيناء.. وسيلة صعود الجبال ورحلات السفارى

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور