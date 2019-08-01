بعد التراجع عن ضم حجازي.. أهلي جدة يتعاقد مع مدافع جنوى الإيطالي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعاقده رسميا مع البوسني ارفين زوكانوفيتش قادما من جنوى الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفة الحالية.



وذكر الحساب الرسمي لنادي اهلى جدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن ارفين زوكانوفيتش وقع على عقد مع النادي لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.



وكان عبد العزيز المهدي مدير المركز الإعلامي لأهلي جدة، أكد أن المدافع المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي، كان من اللاعبين المرشحين للتعاقد معهما هذا الصيف، لكن إدارة النادي صرفت النظر رغم مستوى اللاعب المميز.



ويستهل أهلي جدة مشواره في الدوري السعودي 2019- 2020 بمواجهة العدالة الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة.

