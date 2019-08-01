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تعليم

تنسيق المرحلة الثانية 2019.. هندسة القاهرة تستقبل 500 طالب بمعاملها

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:04 م
صدى البلد
ياسمين سامي
شهدت معامل الحاسب الالي بكلية الهندسة جامعة القاهرة إقبال كبير من طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019 والتي ستستمر الي الأحد المقبل.

وأوضح عبد الحميد حسن مشرف معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة أن الكلية إستقبلت صباح اليوم مايقرب من 500 طالب وطالبة للتقديم في المرحلة الثانية.

جدير بالذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 ، امس، الأربعاء الموافق 31/7/2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.

☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-
■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %
● عدد الطلاب: 175673
■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.
● عدد الطلاب: 54305
●الإجمالي: 229978

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