القبض على عنصر إجرامي بحوزته 1812 قرصا مخدرا بمنشأة ناصر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عنصر إجرامى بحوزته 1812 قرصا مخدرا بمنشأة ناصر.



تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة القسم مسجل خطر "مخدرات" سبق اتهامه فى 10 قضايا آخرهم "مخدرات")حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (1812 قرصا مخدرا - مبلغ مالى- هاتف محمول).



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.