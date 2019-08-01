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حوادث

القبض على عنصر إجرامي بحوزته 1812 قرصا مخدرا بمنشأة ناصر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:10 م
ضبط متهم
ضبط متهم
محمد صبري - اسلام مقلد
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عنصر إجرامى بحوزته 1812 قرصا مخدرا بمنشأة ناصر.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة القسم مسجل خطر "مخدرات" سبق اتهامه فى 10 قضايا آخرهم "مخدرات")حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (1812 قرصا مخدرا - مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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