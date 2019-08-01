صديق عميدا لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر قرارا بندب الدكتور محمود صديق، أستاذ جراحة العظام وعلاج الأورام بكلية طب البنين بالقاهرة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، عميدا للكلية.



تدرج عميد كلية طب البنين الجديد في التعليم الأزهري وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتميز بالنبوغ والتفوق، حتى حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية وكان من المتفوقين على مستوى الجمهورية، التحق بعدها بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة الأزهر عام ١٩٩٣ بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.



عين نائبا بقسم جراحة العظام بمستشفى الحسين الجامعي عام ١٩٩٥م، ثم حصل على الماجستير في تخصص جراحة العظام عام ١٩٩٩م، وعين مدرسا مساعدا بالقسم ثم تم ابتعاثه إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه في مجال جراحة العظام بالتخصص الدقيق في مجال تشخيص وعلاج أورام العظام.



حصل على زمالة جراحة العظام من ألمانيا عام ٢٠٠٣ وعاد إلى القاهرة ليصبح أول متخصص في مجال أورام العظام في جامعة الأزهر، وبعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عاد إلى مصر وحصل بعدها على دكتوراه أخرى في مجال أورام وجراحة العظام.



عين صديق مدرسا بقسم العظام في عام 2005 ثم تدرج ورقي إلى درجة أستاذ مساعد، ثم حصل على درجة الأستاذية، وهي أعلى درجة علمية.



شارك صديق في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ويعد من الكفاءات المتميزة علميا وخلقيا.