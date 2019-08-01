تعديل بنود لائحة العقوبات.. اتحاد الكرة يناقش تغليظ عقوبات الدورى الجديد.. اعرف الموعد

يناقش اتحاد الكرة بعد غد السبت تغليظ العقوبات على عناصر المنظومة الرياضية والجماهير فى الموسم الكروى الجديد 2019-2020.



ومن المقرر أن يعقد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات اجتماعا مع مندوبى أندية الدورى الممتاز مطلع الأسبوع القادم من أجل مناقشة تعديل بنود لائحة العقوبات فى الدورى المحلى المقرر انطلاقه يوم 14 سبتمبر القادم.



ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع إلى إضافة بنود جديدة تشمل تغليظ العقوبات من أجل وضع ضوابط وآليات لمعاقبة أي عناصر من المنظومة الرياضية فى الدورى الجديد.



كما يناقش اجتماع رئيس المسابقات ومدربي الأندية وضع آلية تضمن دخول الجماهير الى الملاعب وفقا لمعايير وضاوابط صارمة لمواجهة الخارجين عن النص فى المسابقة المحلية.