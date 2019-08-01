وظائف خالية في مصر اليوم.. تفاصيل

آلاف من الشباب يبحثون عن وظائف خالية في مصر لإنهاء مرحلة البطالة التي يعيشونها ولإدارة متطلبات حياتهم، وبالتالي يقضون على الحالة النفسية السيئة التي يسببها لهم الفراغ الذي يصارعونه للقضاء عليه والعيش حياة كريمة، والانطلاق إلى عالم من التفاؤل والشعور بأهمية في الحياة.
وحرصا من الدولة المصرية على المشاركة في خفض نسبة البطالة في مصر أعلنت عنها وزارة القوى العاملة خلال شهر أغسطس الحالي، من خلال نشرة التوظيف التي تعلنها شهريا.
وظائف مصر
بلغت الوظائف الخالية هذا الشهر حوالي 7448 وظيفة وفرصة عمل، وأعلنت العديد من الشركات عن طلبها لاستقبال الراغبين للعمل في تلك الوظائف.
وظائف شركات
أعلنت العديد من الشركات في مختلف المجالات في مصر عن احتياجها لعمالة لسد هذه الوظائف في مجالات عدة منها أفراد أمن وخدمة عملاء ومسئولي ماليات وعمال مطاعم وخبراء تسويق وخدمة عملاء وحاسب آلي.
جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة تعلن شهريا عن نشرة توظيفية تشنل آلاف الوظائف المتاحة للراغبين، وفي شهر أغسطس الحالي أعلنت الوزارة عن توافر أكثر من 7 آلاف وظيفة.
ويقدم موقع صدى البلد الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة القوى العاملة في كافة المجالات والتخصصات.
للاطلاع على الوظائف..
وحرصا من الدولة المصرية على المشاركة في خفض نسبة البطالة في مصر أعلنت عنها وزارة القوى العاملة خلال شهر أغسطس الحالي، من خلال نشرة التوظيف التي تعلنها شهريا.
وظائف مصر
بلغت الوظائف الخالية هذا الشهر حوالي 7448 وظيفة وفرصة عمل، وأعلنت العديد من الشركات عن طلبها لاستقبال الراغبين للعمل في تلك الوظائف.
وظائف شركات
أعلنت العديد من الشركات في مختلف المجالات في مصر عن احتياجها لعمالة لسد هذه الوظائف في مجالات عدة منها أفراد أمن وخدمة عملاء ومسئولي ماليات وعمال مطاعم وخبراء تسويق وخدمة عملاء وحاسب آلي.
جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة تعلن شهريا عن نشرة توظيفية تشنل آلاف الوظائف المتاحة للراغبين، وفي شهر أغسطس الحالي أعلنت الوزارة عن توافر أكثر من 7 آلاف وظيفة.
ويقدم موقع صدى البلد الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة القوى العاملة في كافة المجالات والتخصصات.
للاطلاع على الوظائف..