اتهوري وقصيه.. تسريحات الشعر القصير 2019 لـ العيد

تعتبر تسريحات الشعر القصير من أكثر التفاصيل التي تشغل بال الفتيات هذا العام، خاصة بعد ظهور نجمات ومشاهير بقصات وتسريحات الشعر القصير، ليصبح موضة هذا العام بعيدًا عن جمال وجاذبية الشعر الطويل، لكن الشعر القصير يمنحك أنوثة مميزة وإطلالة أكثر شبابية واختلاف.



موضة تسريحات الشعر القصير 2019 :

من خلال انستجرام ووسائل التواصل الإجتماعي، ظهرت عدة تسريحات الشعر القصير بشكل مميز ومختلف هذا العام، واتبعتها نجمات عديدات في مصر والعالم، كان أبرزها الشعر القصير المدرج، والشعر القصير تمامًا والمعروف بـ " الجرسون"، كذلك تسريحة الشعر القصير مع الغرة على إحدى الجانبين.



أنواع تسريحات الشعر القصير : هناك استايلات مختلفة من تسريحات الشعر القصير، ولكل واحدة منها اسم وتسريحة مختلفة، إليكي أهم وأجمل تسريحات الشعر القصير : 1- البيكسي pixi : وهي من أشهر القصات المميزة للشعر القصير، واختارتها نجمات عديدات سواء في مصر أو في هوليود، وتشبه قليلا تسريحات الرجال، وتعتمد على شعر خفيف من الخلف، وكثيف من الأمام.

2- تسريحة البوب : وهي أسهل تسريحة شعر قصير يمكنك اعتمادها، وتعتمد على الشعر المنسدل حتى أسفل الأذنين وتغطي كامل الوجه، ويمكنك اختيارها بالشعر المنسدل أو الكيرلي.

3- القصير الكيرلي : وهي سهلة وسريعة وتحتاج أن يكون الشعر يغطي كامل الوجه كي تخرج بأفضل شكل ممكن، فكلما كان الشعر قصير وكيرلي كان أكثر جاذبية.

4- الشعر الكاريه : وهي تسريحة لها تاريخ طويل وشائعة منذ سنوات طويلة، تجمع بين الشعر القصير والكثيف، وتكون أسفل الوجه وهي من أفضل وأجمل التسريحات التي يمكن تنفيذها وظهرت بها نجمات عديدات خلال هذا العام.

مناسبات تسريحات الشعر القصير 2019 : تتناسب تسريحات الشعر القصير مع كل المناسبات، بدءًا من الروتين اليومي في العمل، والذي يحتاج تسريحة سهلة وسريعة وغير متكلفة، وكذلك الجامعة، يمكنك اختيار تسريحة أنيقة وبسيطة ولا تحتاج وقتا كبيرا لتنفيذها صباحًا، كذلك السهرات والحفلات، وهنا يمكنك اختيار تسريحات الشعر القصير 2019 كما تحبين، سواء المنسدل مع الغرة، أو القصير الكيرلي، أو الملموم البسيط، وكلها تسريحات مناسبة للسهر والخروج ليلاً.

تسريحات الشعر القصير 2019 من وحي نجمات هوليود : ظهرت الكثير من نجمات هوليود مؤخرًا بتسريحات مميزة وأنيقة للشعر القصير، وأشهر تسريحة تختارها بعض النجمات هي تسريحة الشعر الـ pixi ، وظهرت بها مايلي سايروس، كما تألقت نجمات أخريات بـ تسريحات الشعر القصير منهن كيت مارا، كايتي بري، سكارليت جوهنسون، بيلا حديد، وريهانا أيضًا قد اختارت هذه الصيحة سابقاً.

تسريحات الشعر القصير من وحي النجمات المصريات : النجمات المصريات والعرب ظهرت مؤخرًا أيضًا بموضة تسريحات الشعر القصير 2019، وكانت متداولة بشكل كبير خلال دراما رمضان هذا العام، ومن أبرز النجمات اللاتي اخترن هذه الصيحة، الفنانة ريهام عبد الغفور، وقد ظهرت بها في مسلسلها زي الشمس، وحصلت على إعجاب كبير من متابعيها للوك الجديد الذي اختارته لشعرها. كذلك الفنانة هيدي كرم، والتي دومًا ما تظهر بالشعر القصير ولا ترغب في تغييره، فهو مناسب مع وجهها، ويمنحها جمالا مختلفا. النجمة رجاء الجداوي أيضًا من محبي تسريحات الشعر القصير منذ أول ظهور لها على الشاشة قديمًا، فمن المعروف عنها شعرها القصير باللون الأحمر، ولم تظهر أبدًا بشعر طويل في عمل قدمته سواء في شبابها أو في السنوات الأخيرة الماضية.