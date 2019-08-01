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محافظات

3 رادارات جديدة لكشف التعديات على خطوط المياه بمطروح

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:34 م
اجتماع المحافظ
اجتماع المحافظ
ايمن محمود
اعلن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح أنه سيتم توريد ثلاث رادارات لكشف التعديات علي خط المياه مع محاسبة اى حالة تعدى دون استثناء مؤكدا على تطبيق القانون على الجميع.

وأكد على ضرورة المواجهة الحازمة للتعديات على خطوط المياه خاصة خط المياه الرئيسى على طول الطريق الدولى الساحلى .

ووجه رؤساء المدن والقري الواقعة على طول الخط بالمتابعة المستمرة لإزالة جميع التعديات علي خط المياه 1000 مم والتأكد من إزالتها تماما ، مع توجيه المسئولية لكل في نطاقه التابع له عن ظهور اى حالات تعدى جديدة والمحاسبة الصارمة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اي تقصير.

كما شدد محافظ مطروح علي تكثيف جهود ازالة التعديات علي ترعة الحمام حتي لا يقل منسوب المياه عن المسموح به لتشغيل محطات المعالجة بالعلمين ،وذلك بمشاركة قوات الشرطة والقوات المسلحة في جميع حملات الازالة على ترعة الحمام وخط المياه الرئيسى للمحافظة.

من ناحية أخرى شدد محافظ مطروح علي رؤساء المدن والقري بالاهتمام بالنظافة العامة للمدينة والقرية وتكثيف جهود الرقابة علي المطاعم والكافتيريات وعدم التهاون مع اي مخالف مهما كان اسمه أو شهرة المكان.
3 رادارات جديدة لكشف التعديات على خطوط المياه بمطروح
3 رادارات جديدة لكشف التعديات على خطوط المياه بمطروح

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