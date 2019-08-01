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رياضة

الوداد المغربي يصدم الزمالك ويجدد عقد نجم الفريق موسمين

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:59 م
اسماعيل الحداد
اسماعيل الحداد
يسرى غازى
نجح نادى الوداد البيضاوى المغربي فى تجديد عقد اللاعب إسماعيل الحداد لمدة موسمين مع الفريق الأول من أجل تدعيم الخطوط الأمامية.

كان نادي الزمالك دخل فى مفاوضات من أجل ضم اسماعيل الحداد خلال ميركاتو انتقالات اللاعبين الصيفية والمساهمة فى بناء خط هجومى قوى للفارس الأبيض فى الدورى المحلى ودورى أبطال إفريقيا.

وعرض مسئولو النادى الأبيض على الوداد المغربي التعاقد مع الحداد في صفقة تبادلية مع مواطنه حميد أحداد مهاجم القلعة البيضاء مع سداد الزمالك مقابل مادي.

يذكر أن إسماعيل الحداد بدأ مسيرته مع نادي الاتحاد البيضاوي في موسم 2013-2014، ثم انتقل إلى نادي حسنية أغادير، والذي لعب لصالحه في 29 مباراة بالدوري المغربي وسجل وقتها 6 أهداف وصنع 3 آخرين، قبل الانتقال إلى فريق الوداد المغربي كما مثّل اللاعب منتخب بلاده في 12 مباراة تحت قيادة هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، لم يسجل سوى في مباراة واحدة أمام منتخب كوريا الجنوبية في مباراة ودية إضافة إلى أنه شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين في عام 2018، والتي توج بها أسود الأطلس.

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