إدارة نادي الزمالك توافق على تجديد إعارة أحمد موسى

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا على تجديد إعارة أحمد موسى كابوريا صانع ألعاب الفريق لنادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان الزمالك أعار اللاعب في الموسم الماضي للنادي العسكري قبل أن يتم تمديد الإعارة في الفترة الحالية.



وكان كابوريا تلقى عروضا من أندية عديدة بالدوري إلا أنه فضل الاستمرار بالطلائع وانتظم في معسكر الفريق بالاسكندرية.

