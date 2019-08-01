كلية جديدة بجامعة الإسكندرية .. تعرف على التفاصيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإضافة كلية الحاسبات وعلوم البيانات، لكليات جامعة الإسكندرية لتصبح الكلية رقم ٢٤ بالجامعة.



وأوضح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الكلية الجديدة لن يتم تسجيلها على بوابة التنسيق الالكترونى هذا العام.



وقال الكردي: "سيتم فتح هذه الكلية عن طريق التحويلات المناظرة وغير المناظرة اعتبارا من العام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩" ، مشيرا إلى أن مدة الدراسة بالكلية اربع سنوات، وستتخذ مقرا مؤقتا في كلية العلوم مبنى الشاطبي لحين انشاء مبنى مستقل للكلية بسموحة.



كما أشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الكلية الجديدة تعد الأولى من نوعها في الجامعات المصرية والمنطقة وسوف تكون بلا شك إضافة مميزة للجامعة وستنافس كلية الهندسة في جذب الطلاب الراغبين في دراسة العلوم المتقدمة في مجال الحاسبات وعلوم البيانات، من خلال دراسة 5 برامج متطورة وحديثة، ذات محتوى تعليمي مبتكر ومرتبطة بالخطط التنموية القومية وتستجيب لاحتياجات الصناعة وسوق العمل والمهن البازغة المطلوبة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، وهذه البرامج هي برنامج الأمن السيبراني، وبرنامج تحليلات الأعمال، برنامج النظم الذكية، برنامج تحليلات الوسائط العلمية، برنامج تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية.