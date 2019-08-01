5 طرق لاكتشاف الإصابة بـ النقرس.. تحليل الدم يخطئ غالبا

يعتبر النقرس هو شكل شائع ومعقد من التهاب المفاصل يمكن أن يؤثر على أي شخص، في أى مرحلة عمرية، حيث إن أبرز علامات الإصابة به هو حدوث هجمات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار في المفاصل.



ويمكن للطبيب ان يشخص مرض النقرس عن طريق إجراء بعض الإختبارات، وقد تشمل اختبارات تشخيص النقرس ما يلي، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي، وهم:



1- اختبار السائل المشترك:

ويستخدم الطبيب إبرة لسحب السائل من مفصلك المتأثر. قد تكون بلورات البول واضحة للعيان عند فحص السائل تحت المجهر.



2- فحص الدم:

ويوصي طبيبك بإجراء فحص دم لقياس مستويات حمض اليوريك والكرياتينين في دمك، نتائج اختبار الدم يمكن أن تكون مضللة، رغم ذلك. بعض الناس لديهم مستويات عالية من حمض اليوريك ، ولكن لم يصابوا بالنقرس النقرس، وآخرين لديهم علامات وأعراض النقرس ، ولكن ليس لديهم مستويات عادية من حمض اليوريك في دمائهم.



3- التصوير بالأشعة السينية:

يمكن أن تكون الأشعة السينية المشتركة مفصولة لاستبعاد الأسباب الأخرى لالتهاب المفاصل.



4- الموجات فوق الصوتية:

يمكن للموجات فوق الصوتية العظام الهيكلية اكتشاف بلورات التبول في المفصل، ويستخدم هذا الأسلوب على نطاق واسع في أوروبا أكثر من الولايات المتحدة.



5- الأشعة مقطعية مزدوجة الطاقة:

هذا النوع من التصوير يمكن أن يكتشف وجود بلورات البول في المفصل ، وكشف ما إن كان المفصل ملتهبًا بشكل حاد أم لا، ولا يتم استخدام هذا الاختبار على نطاق واسع.