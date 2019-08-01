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رياضة

سيد عبد الحفيظ: إقامة مباراتي الأهلي أمام بطل جنوب السودان في الإسكندرية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:15 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الجهاز الفني لفريق الأهلي، إقامة مباراتي فريقه في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق "أطلع بره" بطل جنوب السودان، في مصر.

ويستهل الأهلي مشواره ضمن منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، من الدور التمهيدي "دور الـ 64"، بمواجهة فريق "أطلع بره" بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس الجاري في إطار لقاء الذهاب، وأحد أيام 24 و25 من الشهر ذاته في إطار مباراة الإياب.

وقال سيد عبد الحفيظ إن مسئولي فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان طلبوا بالفعل إقامة مباراتي الذهاب والإياب أمام الأهلي في مصر، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالأمر.

وأوضح عبد الحفيظ، أن مباراتي الأهلي أمام بطل جنوب السودان سوف يلعبان على ملعب ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، بسبب وجود بعض أعمال الصيانة في ستاد القاهرة الدولي.

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