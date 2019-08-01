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تعليم

بالأسماء .. قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:24 م
تعيين عدد من القيادات
تعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة بقرارات جمهورية
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة.

وشملت القرارات تعيين : د.هشام محمد جابر نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد هندي عميدا لكلية التربية جامعة بني سويف، ود.غادة حامد شاكر عميدا لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق .

كما شملت القرارات : تعيين د. هاني حلمي محمد السيد عميدا لكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، ود. آمال محمد يوسف عميدا لكلية التربية الرياضية البنات جامعة الزقازيق.

وشملت القرارات كذلك تعيين : د. إبراهيم على القلا عميدا لكلية الآثار جامعة الزقازيق، ود.وليد محمد فتحي زيدان عميدا لكلية طب الفم والأسنان جامعة الزقازيق .

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