بالأسماء .. قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة.



وشملت القرارات تعيين : د.هشام محمد جابر نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد هندي عميدا لكلية التربية جامعة بني سويف، ود.غادة حامد شاكر عميدا لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق .



كما شملت القرارات : تعيين د. هاني حلمي محمد السيد عميدا لكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، ود. آمال محمد يوسف عميدا لكلية التربية الرياضية البنات جامعة الزقازيق.



وشملت القرارات كذلك تعيين : د. إبراهيم على القلا عميدا لكلية الآثار جامعة الزقازيق، ود.وليد محمد فتحي زيدان عميدا لكلية طب الفم والأسنان جامعة الزقازيق .