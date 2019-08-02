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أخبار العالم

تايلاند: إصابة شخصين بجروح في انفجارين ببانكوك

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:50 ص
انفجار في بانكوك
انفجار في بانكوك
أ ش أ
انفجرت قنبلتان صغيرتان على الأقل في بانكوك تزامنا مع انعقاد قمة إقليمية يحضرها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /الجمعة/، أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء التايلاندي "برايوت تشان-او-تشا" بحادثتي التفجير وأمر بإجراء تحقيق فوري.

وأصيبت امرأتان بجروح في أحد الانفجارين وسط المدينة، وأدى الانفجار الثاني إلى تحطم الزجاج قرب أحد الأبراج الشهيرة وسط المدينة، بحسب شرطة الطوارئ.

ووقع التفجيران قبيل خطاب لبومبيو الذي انضم إلى اجتماع وزراء الخارجية الآسيويين، وحضت الحكومة وسائل الإعلام على عدم نشر تكهنات حول دوافع التفجيرين.

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