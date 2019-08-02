فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام ينجح فى إجراء أول عملية جراحية لحالة عمود فقري

تمكن فريق طبى بمستشفى السنبلاوين العام من إجراء أول عملية جراحية لحالة عمود فقري علي نفقة الدولة بالمستشفى ونجحوا في انقاذ المريضة من شلل محتمل وإنهاء معاناتها مع الآلام المبرحة التى أرّقتها وأسرتها نتيجة انفجار الغضروف المنزلق بين الفقرات.



الفريق الطبى برئاسة الدكتور عصام أبوالفتوح رئيس قسم العظام والدكتور أحمد بدران أخصائي العظام والدكتور أحمدصبري أخصائي العظام والدكتور رامي قنديل أخصائي العظام وشكر خاص للدكتور محمدعبدالحميد أخصائي التخدير وبمشاركة الدكتور محمد فتحى عيسى أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ونادر مصطفي وقسم الأشعه وهيئة التمريض بالمستشفي.



ومن ناحيته اكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحه بالدقهليه انه تم تحضير المريضة بأسرع وقت ممكن وقام الفريق الطبى بإجراء الجراحه على الفور، مضيفا ان الدكتور ياسر شعيب مدير عام المستشفى والدكتور احمد المصيلحي مدير الإدارة ساهمو فى تذليل كل الصعوبات التى واجهت الفريق الطبى لإجراء هذه الجراحة الدقيقة والخطيرة .



واشار الى ان اللجراحه جاءت بأفضل النتائج متمنيا مزيد من النجاح والتقدم بقسم العظام.