فوائد البطيخ الأحمر والأصفر للبشرة والشعر والتخسيس

لبطيخ أن يعمل على منع النوبة القلبية والسكتة الدماغية ويحمى من الإصابة بسرطان المستقيم والقولون والبروستاتا.

فوائد البطيخ للحامل



فوائد البطيخ للبشرة



فوائد البطيخ للبشرة

فوائد البطيخ للشعر



فوائد البطيخ الأحمر







البطيخ الأحمر مصدر غني بالألياف التى تحافظ على وظيفة الجهاز الهضمي، كما أن البطيخ الأحمر من الفاكهة المفيدة لمرضى السكر لاحتوائه على نسبة قليلة من الكربوهيدرات والسكريات، كما أنه منشط جيد للكبد وملين للامعاء.



فوائد البطيخ للتخسيس



يساهم البطيخ فى التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، فيتميز البطيخ باحتوائه على كمية كبيرة من الماء والقليل من السعرات الحرارية، لذلك يعد وسيلة رائعة للتخلص من الوزن الزائد، فهو يقلل من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري، كما يزيل سموم الجسم بشكل طبيعي، ويمنحك الشعور بالشبع.



فوائد البطيخ للأطفال



يقبل الكثير من الأطفال على تناول شرائح البطيخ فمن فوائد البطيخ للأطفال أنه يعوض السوائل التى يفقدها الطفل خلال التعرق نتيجة الحركة الزائدة، وقال استشارى الأطفال الدكتور محمد المعيريض، إن البطيخ يقوى عظام الأطفال ويقلل من احتمالَ الإصابة بأمراض العظام بسبب نسبة الكالسيوم العالية التى يتمتع بها البطيخ، ويحافظ على صحة نظر الأطفال، يمد الأطفال بكميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للنمو السليم.



فوائد البطيخ الأصفر



انتشر فى الأسواق المصرية البطيخ الأصفر الذى لا يقل أهمية عن البطيخ الأحمر، وقد أوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن فوائد البطيخ الأصفر التى تمثلت فى إزالة الندبات الجلدية، الحد من الإصابة بالبواسير وتحسين صحة البشرة والشعر، لاحتوائه على فيتامين "أ"، كما ينقي البشرة من الكلف، والبقع، والتصبغات الجلدية، والنمش، ويوحد لونها.



وأشار النادى، إلى من فوائد البطيخ الأصفر أيضا أنه يخفض ضغط الدم المرتفع، يعمل على تقوية مناعة الجسم، يمنع الإصابة بالجفاف وكما يمنع الشعور بالأرق، ويساعد على النوم بشكل هادئ.



فوائد البطيخ للكلى



البطيخ مفيد للكلى لأنه غنى بعنصر البوتاسيوم الذى يساعد على خفض نسبة البولينا في الدم، مما يجعله يساهم فى تطهير وتنظيف الكلى، بالإضافة إلى أن البطيخ يخلص من الكلى من الحصوات ويحميها من الالتهابات أيضا.



فوائد البطيخ للرجال



من فوائد البطيخ للرجال أنه يعمل كمنشط جنسي للرجال، فمادة "سيترولاين" تقوم على إراحة الجسد وتحسن عمل الدورة الدموية، فهو يزيد من الخصوبة لدى الرجال عن طريق زيادة عدد الحيوانات المنوية.







أضرار البطيخ



تناول البطيخ بكميات قليلة لا يصيبك بأى مشاكل صحية، إنما عند الإفراط فى تناوله يسبب بعض أنواع الحساسية، وبعض المضاعفات كالانتفاخ والغازات، أو مغص المعدة، أو الإصابة بإسهال أو إمساك، لذلك ينصح بالاعتدال فى تناوله وبالأخص لمرض القولون العصبي.

يجهلها الكثير من الأشخاص، على الرغم من أن البطيخ من الفاكهة الصيفية التى يفبل على تناولها العديد، وذلك نظرا لما يحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية يحتاجها جسم الإنسان، كما أنه من ضمنكشف موقع "boldsky" عنفهو يتحكم في مشكلة الغثيان وذلك عند تناوله فى الصباح الباكر، يخفف من الإصابة بالحموضة كما يبقي جسمك رطبا وبالأخص فى الأيام الحر، يقلل من تورم و يقلل البطيخ بشكل فعال الانسداد في العضلات والأوردة، كما يمنعتصبغ الجلد ويساعد البطيخ في الهضم ويضمن سلاسة حركات الأمعاء، ويقلل تناول البطيخ من خطر تسمم الحمل ويمنع الإصابة بالإمساك ويقلل من تقلصات العضلات التغييرات الهرمونية، يمنع التهابات المسالك البولية، يزيل السموم من الجسم، يمنع تشنج العضلات خلال فترة الحمل، ويحمى من التهاب البول عند الحامل.منأنه غنى بفيتامين A و B6 و C ، فيعد البطيخ أفضل اختيارات العناية بالبشرة فهو يمنحك بشرة مشرقة ويغذي بشرتك من الداخل، كما يرطب البشرة وينظفها من أى شوائب ويعالج حب الشباب والبثور، وبالإضافة إلى ذلك مضاد للشيخوخة ويؤخر ظهورها ويعالج البشرة الجافة ويمنحك بشرة خالية من التجاعيد، وذلك وفقا لما نشره موقع boldsky.من ضمنأنه يمنع جفاف فروة الرأس والشعر لأنه من الفواكه التى تحتوى على نسبة كبيرة من الماء، ويحمي فروة الرأس أيضا من الالتهابات فبالتالي تمتعي بشعر صحى وناعم.يتمتعببعض الفوائد الصحية التى تجعلك تقبل على تناوله، يساعد في منع النوبة القلبية والسكتة الدماغية و يحمى من الإصابة بسرطان المستقيم والقولون والبروستاتا، ويقلل من احتقان الجهاز التنفسي كالربو، يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، مدر للبول ومنشط للدم يسهل السائل ويزيل النفايات من الجسم، 100 جرام من البطيخ تحتوي على 7 جرام من السكر و 32 سعرة حرارية.