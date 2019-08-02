الولايات المتحدة تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا.



وقال وزير الخارجية مايك بومبيو - حسبما أفادت قناة "الحرة" في نبأ عاجل لها - إن موسكو تعمدت انتهاك المعاهدة التي أنهت حقبة الحرب الباردة.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت العام الماضي أنها ستنسحب من المعاهدة؛ متهمة روسيا بعدم الامتثال لها، وتنفي موسكو انتهاك المعاهدة وتقول إن واشنطن تنسحب رغبة منها في خوض سباق تسلح جديد.