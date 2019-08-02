العظمى بـ القاهرة 36.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة بالمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا على السواحل الشمالية الغربية، العظمى 31 والصغرى 23، السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 32 والصغرى 22، أما الوجه البحري والقاهرة تكون العظمى 36 والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى 38 والصغرى 29، أما شمال الصعيد تكون 38 درجة والصغرى 26، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون 43 للعظمى والصغرى 29 درجة.