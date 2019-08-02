ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العظمى بـ القاهرة 36.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة بالمحافظات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:21 م
الطقس الحار على القاهرة
الطقس الحار على القاهرة
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا على السواحل الشمالية الغربية، العظمى 31 والصغرى 23، السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 32 والصغرى 22، أما الوجه البحري والقاهرة تكون العظمى 36 والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى 38 والصغرى 29، أما شمال الصعيد تكون 38 درجة والصغرى 26، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون 43 للعظمى والصغرى 29 درجة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

الإفتاء توضح الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات العيد

بسبب غاز المتوسط .. مخاوف وتحذيرات تركية من الدخول في حرب مع فرنسا

خدمات/ السفارة الألمانية تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط

سعد سمير عن انضمام تريزيجيه للدوري الإنجليزي: حقق أكبر أحلامه

حازم إمام ينتظر خبرا سارا جديدا بعد قرار بقائه فى الزمالك

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع موسكو

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

بث مباشر.. لشعائر صلاة الجمعة مسجد الحسين بالقاهرة

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها