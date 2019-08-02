بعد تعدد حالات الغرق.. تحذير من الدوامات المائية بشواطئ العريش

تنتشر الدوامات الماءية في مياه البحر المتوسط علي سواحل محافظة شمال سيناء في هذه التوقيتات من شهر أغسطس من كل عام، حيث يتعرض المصطافين، الي الخطر نتيجة سحب التيارات المائية للغرقى الي داخل البحر. وذلك لعدم السيطرة وفقدان التوازن وتعرض الغريق لشرب كميات من مياه البحر.



ورغم أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أعدت مجموعة من المنقذين والذين تم توزيعهم علي طول الشاطئ، إلا أن هناك علامات تحذير عند ارتفاع الأمواج ووجود تيارات مائية قوية، تتسبب في وجود دوامات تعرض المصطافين إلى الخطر عند نزول البحر للاستحمام.



وقال المهندس سالم صباح مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أنه يتم توعية المصطافين باتباع الإرشادات عند نزول البحر حتى لا يكون المواطن عرضة للغرق عند نزول البحر للاستحمام، خاصة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، حتى تكثر الدوامات المائية بالقرب من الألسنة الحجرية والتي يتزايد عنها عدد المصطافين من الأسر.



َوأشار إلى أن رجال الإنقاذ يقومون بوضع رايات تعبر عن مدى خطورة نزول مياه البحر منذ ساعات الصباح ، مع قيامهم باستخدام الصفارات في تنبية الشباب والأطفال بعدم نزول البحر للاستحمام في الأيام التي تكون فيها التيارات المائية قوية.





