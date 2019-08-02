ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

ليلي زيدان تكتب: غدُ مشرق وشباب يتحدي المستحيل

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:10 م
صدى البلد
من أرض العاصمة الإدارية الجديدة ذلك الصرح العمراني العملاق تكتب مصر تاريخا مشرفا جديدا.

حيث شهدت مصر في اليومين الماضيين بالعاصمة الإدارية الجديدة المؤتمر الوطني السابع للشباب والذي تم عرض فيه نماذج شبابية مصرية ملهمة وأيضا تم الترويج فيه للعاصمة الإدارية الجديدة آمل وحلم المصريين القادم وأكبر مشروع قومي في مصر بعد تنمية محور قناة السويس بالإضافة إلى جلسة محاكاة الدولة المصرية والتي شهدت مشاركة من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية والحكومة المصرية متمثلة في رئيس الوزراء والوزراء وذلك بحضور فخامة الرئيس السيسي.

وهذه المرة لا يمكننا أن نغفل نقطتين فى غاية الأهمية ..النقطة الأولى هي المشاركة الجادة الفاعلة لشباب الأحزاب السياسية وتقديمهم لمقترحات وآراء ذات قيمة وانصات رئيس الجمهورية والوزراء لها مما يشير الى الديمقراطية واعطاء الفرصة كاملة للشباب الاحزاب للتعبير وإبداء الرأى .

أما النقطة الثانية فهي مشاركة طلبة الكليات العسكرية (الجيش والشرطة) للمرة الأولى في مؤتمرات الشباب كخطوة هامة لمشاركتهم في الأحداث الجارية بالدولة مما يشير الى تشاركية جميع فئات الدولة المدنية والعسكرية فى الاهتمام بشئون الدولة داخليًا وخارجيًا.

شهد أيضا المؤتمر تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي كخطوة رائعة لتفعيل القوى الناعمة المصرية داخل القارة السمراء أفريقيا وأيضا إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لدعم القرى الأكثر فقرا في مصر وذلك لتحسين مستوي المعيشة بها وتوفير مستوي معيشة لائق بالمواطن المصري وتخصيص دعم مالى ومعنوى كبير ودعوة جميع القطاعات العامة والخاصة للمشاركة بالمبادرة.

شهد المؤتمر حقا هذه المرة إحترافية شديدة في التنظيم والأداء من شباب البرنامج الرئاسي ولا يمكنني أن أقول أنهم وصلوا إلى مرحلة النضج لأن بعد كل نضج هناك مرحلة اضمحلال ولكنى أرى أنهم حاليا في مرحلة النضج في الإبداع والتحدي للتفوق على أنفسهم وأصبحوا نموذجا يحتذى به ويبهرنا فى كل مرة نشاهده فيها.

ترشيحاتنا

صالح جمعة يعترف: بفرح بخسارة الزمالك وبشجع منافسيه.. فيديو

حدث تاريخي.. قناة السويس تشهد عبور أكبر عدد من السفن منذ نشأتها

دراسة: الكركم بريء من الإصابة بهذا المرض

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

بث مباشر.. لشعائر صلاة الجمعة مسجد الحسين بالقاهرة

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

موعد ومكان مباراة السوبر الأوروبى بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بعد المرحلة الرابعة من الاستبعاد.. التموين: حرمان هذه الفئات من الدعم

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب فى الموسم الجديد

صالح جمعة يعترف: بفرح بخسارة الزمالك وبشجع منافسيه.. فيديو

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

ارتفاع الساسو.. أسعار الدواجن والبيض الجمعة 2-8- 2019

قرار تاريخي.. الفرنسية ستيفاني فرابار تدير مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن