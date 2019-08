زينة عن صحفى شهير: مش عاوز يبطل استفزاز

توعدت الفنانة زينة، الصحفى اللبنانى الشهير ربيع هنيدى، والذى نشر لها تصريحات خاصة بها على إحدى المجلات العربية.



وعلقت زينة عبر صفحتها على إنستجرام، على المنشور على لسانها مرفقا بصورة غلاف المجلة قائلة: «صديقي الغالي والعشرة الطيبة، مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض ماشاء الله عليك يا #ربيع فعلا يابخت من كان صديقه من اهم صحفيين الوطن العربي لا وانا فاكره بتكلم مع نفسي شكراااا يا حبيبي».



يذكر أن زينة أثارت جدلا بعد تصريحاتها بشأن ارتداء الحجاب وعدم نيتها الزواج مرة ثانية، كما علقت عن سبب عدم الكشف عن صور ابنيها، قائلة: «بسبب الحسد».























View this post on Instagram



























صديقي الغالي والعشرة الطيبة ،،مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض ماشاء الله عليك يا #ربيع فعلا يابخت من كان صديقه من اهم صحفيين الوطن العربي 🤐لا وانا فاكره بتكلم مع نفسي شكراااا يا حبيبي 😤 بالمناسبة الرهان ده كان سر بيني وبينه 😐🤔 @rabihhenedi I love you 🤧 #زهرة_الخليج @zahrat_khaleej

A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on Aug 1, 2019 at 4:09am PDT