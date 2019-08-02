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القرود تسيطر على شوارع أسوان.. والطب البيطري ترد.. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:55 م
القرود تسيطر على
القرود تسيطر على شوارع أسوان
شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان إن إدارة الطب البيطرى لم تتلق أى بلاغات رسمية حتى الآن بخصوص ظهور قرود أو نسانيس بمدينة أسوان.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعرف على حقيقة ظهور هذه الأنواع من القرود والبحث عن مصدرها للتعامل الفورى والسريع معها.

وكانت مجموعة من سكان مدينة أسوان قد رصدوا وجود بعض القرود من فصيلة النسانيس متواجدة أعلى أسطح المنازل والأشجار ببعض المناطق داخل نطاق المدينة.

وحاول بعض الأشخاص الإمساك بها لظهورها المفاجئ بالشوارع ، ولكنهم لم يستطيعوا التمكن منها.
القرود تسيطر على شوارع أسوان.. والطب البيطري ترد.. صور
القرود تسيطر على شوارع أسوان.. والطب البيطري ترد.. صور
القرود تسيطر على شوارع أسوان.. والطب البيطري ترد.. صور

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