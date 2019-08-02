تأهل عسل والتركي والسيرتي لنصف نهائي بطولة العالم للاسكواش للشباب

صعد اللاعبون المصريون مصطفى عسل وعمر التركي ومصطفى السيرتي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للاسكواش للشباب، والتي تستضيفها ماليزيا خلال الفترة من 30 يوليو الماضي إلى 4 أغسطس الجاري.



وحقق عسل الفوز في مباراته بالدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم الجمعة بمركز "بوكيت جليل الوطني" في كوالالمبور على حساب الماليزي سيو يي شيان بثلاثة أشواط نظيفة تفاصيلها 11-3 و11-4 و11-1 خلال 27 دقيقة.



كما تغلب التركي على يحيى الشناوي بثلاثة أشواط دون رد بواقع 11-6 و11-2 و11-3 خلال 25 دقيقة، ليبلغ المربع الذهبي حيث سيواجه مصطفى السيرتي الفائز بدوره على الإنجليزي سام تود بثلاثة أشواط مقابل شوط تفاصيلها 11-6 و11-7 و8-11 و11-5 خلال 39 دقيقة.