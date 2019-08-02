رفع درجة الاستعداد لاستقبال مولد الشيخ الشاذلي بـ مرسى علم

أعلن وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، الدكتور تامر مرعي، عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للمديرية، وذلك استعدادًا لاستقبال زوار مولد الشيخ الشاذلى جنوب المحافظة.



وأكد مرعي في بيان له اليوم الجمعة، أن الاستعدادات تشمل وجود مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة وتكثيف النوبتجيات فى الأقسام الحرجة كـالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والتخدير، مع التأكد من وجود الأخصائيين من جميع التخصصات، لافتًا إلى أنه تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات مضاعفة مع التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي لكل منهم وتوافر جميع الطعوم والأمصال، والدفع بسيارات الإسعاف على نقاط تمركز موزعة على الأماكن الحيوية بالمحافظة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه قد تم تشكيل فريق إدارة الأزمة بالمديرية برئاسته وعضوية وكيل المديرية ومديري الإدارات الفنية، إلى جانب تفعيل غرفة الطوارئ لاستقبال أي حالة طارئة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية والقرى السياحية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والنوادي مع تكثيف حملات المكافحة المتكاملة والرش، إلى جانب تمركز فريق طبي بقرية الشيخ الشاذلى لحين الانتهاء من احتفالات المولد.