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فن

أحمد زعيم يغني لـ أنغام.. بتوصفني بتكسفني

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:01 م
أحمد زعيم
أحمد زعيم
سعيد فراج
نشر المطرب أحمد زعيم، مقطع فيديو قصير له عبر صفحته على فيس بوك، ظهر فيه وهو يؤدي أغنية «بتوصفني بتكسفني» للفنانة أنغام.

أغنية «بتوصفني بتكسفني» كانت قد طرحتها أنغام ضمن أخر ألبوماتها الغنائية «حالة خاصة جدًا»، وهي من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، وتوزيع: توما.

يذكر أن أحمد زعيم عرض له مؤخرا كليبان وهما "البرود"، و"اهو اهو"، أما آخر أعماله كملحن كانت "بتوصفنى" للنجمة الكبيرة أنغام، وحققت نجاحًا كبيرًا.

من ناحية أخرى تحيي أنغام أكثر من حفل غنائى فى الفترة المقبلة، كما ينتظر زوجها الموزع أحمد إبراهيم عرض أكثر من أغنية جديدة من توزيعه فى الفترة المقبلة وأبرزها أغنية محمد منير والتى تحمل اسم "مهموم".

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