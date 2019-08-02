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مرأة

بـ إطلالة مبهجة.. صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور.. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:31 م
صبا مبارك
صبا مبارك
محمد بدران
شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك، متابعيها عبر إنستجرام، بصور جديدة لها. 

وظهرت صبا فى الصور بإطلالة مميزة، وتفاعل عدد كبير من محبيها معها، معبرين عن إعجابهم بجمالها. 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني 2019.

وشارك صبا مبارك في بطولة مسلسل عبور، "سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي"، وهو من إخراج محمد حكشي.
بـ إطلالة مبهجة.. صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور.. صور
بـ إطلالة مبهجة.. صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور.. صور

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