ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اجازة عيد الاضحى 2019 .. تعرف على عدد أيامها

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:08 م
صدى البلد
صدى البلد
أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، ويستعد المصريون لقضاء اجازة عيد الاضحى 2019، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 10 أغسطس، يوافق وقفة يوم عرفة، وهو يوم إجازة رسمية فى الدولة، على أن يكون الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونوضح فيما يلي عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2019 والتي ستتضمن الجمعة 9 أغسطس كـ"إجازة أسبوعية" إضافة إلى 5 أيام اجازة عيد الاضحى 2019، كالآتي:

1 ـ الجمعة 9 أغسطس - إجازة أسبوعية

2 ـ السبت 10 أغسطس وقفة يوم عرفة وإجازة أسبوعية.

3 ـ الأحد 11 أغسطس - إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

4 ـ الاثنين 12 أغسطس - إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

5 ـ الثلاثاء 13 أغسطس - إجازة ثالث أيام عيد الأضحى

6 ـ الأربعاء 14 أغسطس - إجازة رابع أيام عيد الأضحى

ترشيحاتنا

تعرف على الجهاز المعاون لـ طارق يحيى في الزمالك

إيهاب جلال يكشف حقيقة ترشيحه لتدريب منتخب مصر

غارة إسرائيلية على العراق.. أول رد من إيران على قصف قاعدتها العسكرية

خالد زكى ونرمين الفقى فى عزاء والدة هالة صدقي .. صور

بعد المرحلة الرابعة من الاستبعاد.. التموين: حرمان هذه الفئات من الدعم

منة عرفة: أرفض الظهور بملابس مفتوحة رغم أنها تريند.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات فى الجيزة.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل