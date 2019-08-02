اجازة عيد الاضحى 2019 .. تعرف على عدد أيامها

أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، ويستعد المصريون لقضاء اجازة عيد الاضحى 2019، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 10 أغسطس، يوافق وقفة يوم عرفة، وهو يوم إجازة رسمية فى الدولة، على أن يكون الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.



ونوضح فيما يلي عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2019 والتي ستتضمن الجمعة 9 أغسطس كـ"إجازة أسبوعية" إضافة إلى 5 أيام اجازة عيد الاضحى 2019، كالآتي:



1 ـ الجمعة 9 أغسطس - إجازة أسبوعية



2 ـ السبت 10 أغسطس وقفة يوم عرفة وإجازة أسبوعية.



3 ـ الأحد 11 أغسطس - إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك.



4 ـ الاثنين 12 أغسطس - إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك



5 ـ الثلاثاء 13 أغسطس - إجازة ثالث أيام عيد الأضحى



6 ـ الأربعاء 14 أغسطس - إجازة رابع أيام عيد الأضحى