إيهاب جلال يكشف حقيقة ترشيحه لتدريب منتخب مصر

أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري، علي عدم تواصله مع أي من مسئولي اتحاد الكرة المصري، مضيفًا أنه علم بخبر ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني الذي نُشر بأحد المواقع الإلكترونية من خلال بعض المقربين.



وأشار المدير الفني للنادي المصري، إلى أن الأمر ومن وجهة نظره الشخصية لا يعدو سوى اجتهادات صحفية.



وشدد ايهاب جلال علي سعادته البالغة بالتواجد داخل القلعة الخضراء.



وأضاف أن كامل تركيزه مع المصري حاليًا خاصة وأن الفريق مقبل وبعد نحو شهر على المشاركة في النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية التي يطمح الفريق في الوصول فيها لأبعد مدى وهو الأمر نفسه لبطولتي الدوري وكأس مصر وذلك تحقيقًا لطموحات جماهير المصري العظيمة.